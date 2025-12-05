Di Cesare | Lavoro respinto a manganellate Ma a Genova non ci sono state cariche

La manifestazione dei metalmeccanici di Genova è stata per lo più pacifica tranne quando il corteo è arrivato davanti alla Prefettura, dove gli operai avrebbero voluto avere un confronto. In assenza delle condizioni di sicurezza, è stato predisposto un cordone di polizia con mezzi, uomini e alari. Uno sbarramento a tutela di un obiettivo sensibile davanti al quale i manifestanti hanno iniziato ad attaccare. C'è stato un lancio di uova ma anche di fumogeni contro il cordone, al quale la polizia ha risposto con un lancio di lacrimogeni, soprattutto perché un gruppo di persone ha sradicato una parte delle reti, aprendo un varco nello sbarramento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Di Cesare: "Lavoro respinto a manganellate". Ma a Genova non ci sono state cariche

