Detenuto suicida a Marassi | chiusa l' inchiesta a carico di due poliziotti della penitenziaria

La procura di Genova ha chiuso le indagini per omicidio colposo sulla morte di Amir Dhuioui, un detenuto del carcere di Marassi che si era tolto la vita un anno fa, il 4 dicembre 2024. Il fascicolo era stato aperto all'indomani della morte dalla pm Gabriella Dotto e vede indagati due agenti di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

