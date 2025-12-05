"Il più grande passo in avanti che abbiamo compiuto in questa nuova gestione con il mister Tedesco e Riccardo Gaucci? Adesso siamo tosti, compatti e possiamo fare male a chiunque. Dobbiamo riprenderci dal passo falso di domenica per evitare di risvegliare i fantasmi di inizio stagione. Sono convinto che ce la faremo". A parlare così, in modo saggio e lucido è Luca Gemello, il portiere del Perugia. Cosa è successo domenica? "Potremmo aver peccato di presunzione, è stato il nostro più grande errore, pensavamo di fare gol e di non prenderlo senza curare tutti i dettagli. Che questo stop aiuti a farci capire che se non mettiamo la massima attenzione la paghiamo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Derby, Gemello chiude la porta del Perugia : "Dobbiamo ripartire, in campo per vincere"