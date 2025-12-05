Depeche Mode | è uscito oggi l’album live Memento Mori | Mexico City in versione 2CD e 4LP
DEPECHE MODE È USCITO OGGI L’ALBUM LIVE “MEMENTO MORI: MEXICO CITY” IN VERSIONE 2CD E 4LP E CONTENENTE 4 BRANI INEDITI OGGI È USCITO ANCHE IL BUNDLE 2DVD2CD & 2BLU-RAY2CD DEL FILM CONCERTO “DEPECHE MODE: M” Online anche il video di “Precious (Live in Mexico City)” Oggi, venerdì 5 dicembre, sono uscite due importanti pubblicazioni targate DEPECHE MODE, per celebrare la leggendaria band britannica: il cofanetto del film concerto “DEPECHE MODE: M” (versione 2DVD o versione 2Blu-ray), contenente anche il doppio CD con l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”; e le versioni in 2CD e in 4LP in 3 diverse colorazioni dell’album “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Questa sera dalle 21:00 Giulia Salvi presenta lo speciale #BestRock dedicato ai Depeche Mode in occasione dell'uscita di "Memento Mori: Mexico City", il nuovo album live della band di Dave Gahan e Martin Gore contenente inediti e ottake tratti dalle session - facebook.com Vai su Facebook
“Memento Mori: Mexico City” ( @ColumbiaRecords) dei Depeche Mode arriva in 4LP “Silver” con libretto fotografico. Preordinalo in esclusiva limitata su Feltrinelli e Ibs.it: bit.ly/Feltrinelli_Me… Vai su X