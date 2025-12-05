Dente a Fasano per la rassegna Il Ritmo delle Cose
FASANO - Prosegue la rassegna “Il Ritmo delle Cose”, promossa dal Comune di Fasano e dedicata alle nuove generazioni. Domenica 7 dicembre 2025, alle 17:30, a I Portici - Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”, Fasano ospita il cantautore, musicista e scrittore Dente. L'artista, noto per la sua. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
DENTE a Fasano per “Il Ritmo delle Cose” Domenica 7 dicembre, il cantautore e scrittore è a I Portici - Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” con “Indieretta Show”. https://www.osservatoriooggi.it/notizie/cultura-spettacolo/dente-a-fasano-per-il-ritmo-delle-cose - facebook.com Vai su Facebook
DENTE a Fasano per “Il Ritmo delle Cose” - Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”, Fasano ospita il cantautore, musicista e ... Scrive osservatoriooggi.it
Il ritmo delle cose: Cristiano Godano incanta il pubblico della Biblioteca di Comunità - Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” si è riempita di pubblico di tutte le età per il secondo ... Riporta osservatoriooggi.it
Il Ritmo delle Cose: la rassegna di Fasano ospita Cristiano Godano dei Marlene Kuntz - Prosegue con un ospite d'eccezione il calendario de Il Ritmo delle Cose, la nuova rassegna promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di F ... Da brundisium.net