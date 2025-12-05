Il panorama dell’industria dell’animazione internazionale sta assistendo a un’evoluzione senza precedenti, con alcune serie che hanno raggiunto traguardi economici e culturali di grande rilievo. Tra queste, Demon Slayer si distingue per aver riscritto le regole del successo globale legato agli anime, consolidando la propria posizione come una delle franchising più remunerative e influenti del settore. La recente uscita del film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle ha segnato un aumento esponenziale del fatturato totale della serie, superando i 1 miliardo di dollari di ricavi al box office mondiale, una cifra che elevano il franchise a un livello paragonabile a quello delle più grandi icone dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Demonslayer il film da 1 miliardo di dollari il maggiore successo anime di sempre