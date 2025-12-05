Demiral torna in Serie A? Operazione conclusa l’ex difensore della Juventus ha deciso il suo futuro L’annuncio del turco sui social – FOTO
Demiral, l’ex difensore rinnova in Arabia Saudita fino al 2029. Ha trovato un senso di appartenenza che lo lega al club, rifiutate le sirene turche. Merih Demiral prosegue la sua avventura in Arabia Saudita. L’ex difensore della Juventus ha rinnovato il suo contratto per altri quattro anni con l’ Al Ahli, il club della Saudi Pro League dove militano anche Franck Kessié e Riyad Mahrez. L’annuncio ufficiale del club ha reso noto il nuovo accordo, blindando il difensore turco fino al 2029. Nonostante circolassero voci su un possibile ritorno in Europa, con club turchi come Fenerbahce e Besiktas sulle sue tracce, Demiral ha deciso di restare all’ Al Ahli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Ufficiale, confermato. Merih Demiral firma un nuovo contratto fino a giugno 2029 all'Al Ahli con il regista Rui Pedro Braz, chiave per il progetto. Kylian Mbappé raggiunge quota 35 G/A in 24 partite tra club e nazionale in questa stagione. 29 gol. 6 ass Vai su X
Demiral torna a casa? Il Fenerbahce lo vuole, l'Al Ahli gli offre il rinnovo: la sua posizione - Da due anni a questa parte Merih Demiral gioca in Arabia Saudita, nell'Al Ahli di Franck Kessié, dopo aver lasciato l'Atalanta per circa 20 milioni di euro. Secondo tuttomercatoweb.com