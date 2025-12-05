Demiral torna in Serie A? Operazione conclusa l’ex difensore della Juventus ha deciso il suo futuro L’annuncio del turco sui social – FOTO

Demiral, l’ex difensore rinnova in Arabia Saudita fino al 2029. Ha trovato un senso di appartenenza che lo lega al club, rifiutate le sirene turche. Merih Demiral prosegue la sua avventura in Arabia Saudita. L’ex difensore della Juventus ha rinnovato il suo contratto per altri quattro anni con l’ Al Ahli, il club della Saudi Pro League dove militano anche Franck Kessié e Riyad Mahrez. L’annuncio ufficiale del club ha reso noto il nuovo accordo, blindando il difensore turco fino al 2029. Nonostante circolassero voci su un possibile ritorno in Europa, con club turchi come Fenerbahce e Besiktas sulle sue tracce, Demiral ha deciso di restare all’ Al Ahli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

