Demanio tra gli immobili statali in concessione la Manifattura Tabacchi di Benevento Via ai bandi
L’Agenzia del Demanio ha pubblicato la seconda tranche dei bandi di concessione di immobili statali per il 2025: un portafoglio di 14 beni in diverse regioni, proposti al mercato attraverso differenti strumenti — uso temporaneo, concessione di valorizzazione e concessione agevolata per enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore. I bandi, disponibili sul sito dell’Agenzia, riguardano sei edifici in concessione per uso temporaneo (da un minimo di sei mesi a un massimo di sei anni), sette edifici in concessione di valorizzazione e un edificio in concessione per enti del terzo settore (fino a 50 anni). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
IMPERIA GUARDA AL FUTURO: FIRMATO IL PIANO CITTÀ DEGLI IMMOBILI PUBBLICI Oggi, insieme alla dott.ssa Alessandra dal Verme, direttore dell’Agenzia del Demanio, abbiamo sottoscritto il Piano Città degli Immobili Pubblici, un importante accordo ch - facebook.com Vai su Facebook
"ED.IM. EDIL IMMOBILIARE DI VENUDO GEOM.DAMIANO E C. S.N.C." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Demanio, online il bando per 14 nuovi beni da valorizzare - L'agenzia del Demanio ha pubblicato la seconda tranche dei bandi di concessione di immobili statali per il 2025, un portafoglio di 14 beni in diverse regioni proposti al mercato attraverso differenti ... Si legge su ansa.it
Demanio, online il bando: 14 nuovi beni pubblici da valorizzare - ROMA – L’Agenzia del Demanio ha pubblicato la seconda tranche dei bandi di concessione degli immobili statali per il 2025, un pacchetto di 14 beni distribuiti in diverse regioni, destinati a uso ... livesicilia.it scrive
Dal Demanio al bando altri 11 edifici. Tra gli immobili anche la caserma De Amicis a Sulmona e l’ex Casa del Popolo a Mazzarino - La concessione intende affidare gli edifici statali, fino a un massimo di 50 anni, a investitori italiani ed esteri capaci di occuparsi del loro recupero, ... Da milanofinanza.it
Un faro, una ex stazione ed ex case cantoniere: pubblicati nuovi bandi di concessione - Un Faro sulla Costiera amalfitana, i magazzini sotto una ex chiesa in Sicilia, due ex case cantoniere in Umbria. Secondo edilportale.com
Bari, due bandi del demanio per dare in concessione porzioni di ex ospedale militare ed ex caserma - «Bonomo» e «Magrone», gestione temporanea ai privati, per presentare le offerte c’è tempo fino al 25 settembre 2025 alle 12 Ci sono anche una parte dell’ex caserma Magrone e dell’ex ospedale militare ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Immobili pubblici in Temporary Use, ecco i nuovi bandi del Demanio - Prende il via la serie di bandi di concessione di immobili dello Stato in uso temporaneo che l’Agenzia del Demanio lancia in diverse Regioni italiane. Secondo edilportale.com