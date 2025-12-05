Demanio tra gli immobili statali in concessione la Manifattura Tabacchi di Benevento Via ai bandi

L’Agenzia del Demanio ha pubblicato la seconda tranche dei bandi di concessione di immobili statali per il 2025: un portafoglio di 14 beni in diverse regioni, proposti al mercato attraverso differenti strumenti — uso temporaneo, concessione di valorizzazione e concessione agevolata per enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore. I bandi, disponibili sul sito dell’Agenzia, riguardano sei edifici in concessione per uso temporaneo (da un minimo di sei mesi a un massimo di sei anni), sette edifici in concessione di valorizzazione e un edificio in concessione per enti del terzo settore (fino a 50 anni). 🔗 Leggi su Ildenaro.it