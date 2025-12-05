Demanio nuove opportunità anche per Messina | tra i 14 beni in gara c’è l’ex Batteria Forte dei Centri

Messinatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove occasioni di investimento e riqualificazione anche per Messina. L’Agenzia del Demanio ha pubblicato online la seconda tranche dei bandi 2025 per la concessione e la valorizzazione di immobili statali, un portafoglio che conta 14 edifici distribuiti in diverse regioni e che coinvolge. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Demanio, online il bando: 14 nuovi beni pubblici da valorizzare - ROMA – L’Agenzia del Demanio ha pubblicato la seconda tranche dei bandi di concessione degli immobili statali per il 2025, un pacchetto di 14 beni distribuiti in diverse regioni, destinati a uso ... Secondo livesicilia.it

Demanio, 383 immobili sul mercato per gli investitori: ecco dove si trovano. LA MAPPA - Quasi 400 immobili di proprietà dello Stato, sparsi su tutto il territorio nazionale, disponibili per operazioni di valorizzazione, recupero e rifunzionalizzazione, da parte di investitori privati o ... Si legge su tg24.sky.it

Demanio, investimenti a 3,9 miliardi: in tre anni sono cresciuti del 144%. L’impatto sulla finanza pubblica è di 277 milioni di euro - Gli interventi avviati sono cresciuti dell’11,4%, superando la soglia dei 3,9 miliardi di euro, ottimizzazione della spesa con la riduzione dell’11,2% della spesa per locazioni passive in soli due ... Si legge su milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Demanio Nuove Opportunit224 Messina