Delrio Boccia e lo smemorato Pd sull' antisemitismo

Ilfoglio.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pd e gli smemorati. Graziano Delrio presenta un disegno di legge per il contrasto all’antisemitismo. La sua proposta è semplice: adottare la definizione di antisemitismo data dall’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) che qualifica come antisemita ogni critica radicale contro Israele. E’ una definizione che per Amnesty è controversa. E’ una proposta di legge di Delrio, un ex ministro che nel Pd ha fatto la bella battaglia contro l’antisemitismo. Si solleva il caso, a sinistra. Per Angelo Bonelli, “se questo testo diventasse legge, chi contesta radicalmente i comportamenti dello stato di Israele verrebbe definito antisemita e quindi sanzionato”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

