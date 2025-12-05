Delrio al manifesto | Non vogliamo censurare i propal La replica del direttore

Caro Direttore, le critiche di Della Seta mi permettono di chiarire alcune cose. Intanto fa piacere che si riconosca con forza l'importanza e l'urgenza di affrontare il problema serio dell'antisemitismo.

Un ddl a firma di Graziano Delrio (Pd) propone di adottare le definizione di antisemitismo dell'Ihra, un'organizzazione internazionale dedicata alla memoria dell'Olocausto. Questa considera antisemitismo anche alcune critiche radicali allo Stato di Israele

