Della Pietra | All’attacco della Maceratese
"E ora sotto con la Maceratese". Vincenzo Della Pietra, l’attaccante dell’ UniPomezia, è già proiettato alla sfida di domenica alle 15 all’Helvia Recina-Pino Brizi. Si tratta di uno scontro diretto tra formazioni appaiate a quota 17 e alla ricerca di punti per mettersi al sicuro. La squadra laziale è reduce dall’eliminazine in Coppa Italia ad opera dell’Ancona che ha strappato il pass ai rigori. "Ci aspetta – aggiunge l’attaccante – uno scontro diretto nel quale dovremo fare la partita e portare punti pesanti a casa. Abbiamo a disposizione tre gare prima delle feste natalizie e l’unico obiettivo che dobbiamo avere è quello di assicurarci i migliori risultati possibili". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
