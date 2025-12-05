Della Pietra | All’attacco della Maceratese

Sport.quotidiano.net | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"E ora sotto con la Maceratese". Vincenzo Della Pietra, l’attaccante dell’ UniPomezia, è già proiettato alla sfida di domenica alle 15 all’Helvia Recina-Pino Brizi. Si tratta di uno scontro diretto tra formazioni appaiate a quota 17 e alla ricerca di punti per mettersi al sicuro. La squadra laziale è reduce dall’eliminazine in Coppa Italia ad opera dell’Ancona che ha strappato il pass ai rigori. "Ci aspetta – aggiunge l’attaccante – uno scontro diretto nel quale dovremo fare la partita e portare punti pesanti a casa. Abbiamo a disposizione tre gare prima delle feste natalizie e l’unico obiettivo che dobbiamo avere è quello di assicurarci i migliori risultati possibili". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

della pietra all8217attacco della maceratese

© Sport.quotidiano.net - Della Pietra: "All’attacco della Maceratese"

Altre letture consigliate

pietra all8217attacco macerateseDella Pietra: "All’attacco della Maceratese" - La punta dell’UniPomezia svela lo spirito della squadra per il match di domenica. Da msn.com

pietra all8217attacco macerateseUnipomezia, Della Pietra: “Eliminazione bugiarda. Ora sotto con la Maceratese” - I rigori penalizzano i rossoblù nei confronti dei marchigiani in Coppa Italia. gazzettaregionale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pietra All8217attacco Maceratese