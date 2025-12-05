Delitto di Garlasco la verità su Sempio e il DNA | Segreti Ep16

La nuova perizia sul Delitto di Garlasco: sulle unghie di Chiara c’è un DNA compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio, non con quella di Stasi. Non è una prova, ma un indizio pesante che cambia la lettura del caso e alimenta il confronto in vista del 18 dicembre. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Delitto di Garlasco, la verità su Sempio e il DNA | Segreti Ep.16

