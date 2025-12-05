Decoro e sicurezza | proteste per i vandali

Si è parlato di viabilità e parcheggi in vista delle festività natalizie ma anche di decoro urbano e di sicurezza a tutto tondo l’altra sera al Consiglio di quartiere del centro di Osimo, richiesto e partecipatissimo. Troppi vandali in centro, tanto che i residenti hanno chiesto più protezione. Al momento è prevista l’assunzione di un solo nuovo agente della Municipale oltre all’installazione di una telecamera in via Porta Musone, come riferito dalla giunta presente. Gravi i problemi a seguito di un cedimento della fognatura che ha richiesto la chiusura del tratto di strada in discesa che collega piazza Gramsci con via Giulia in attesa di verifiche più approfondite da parte di Astea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Decoro e sicurezza: proteste per i vandali

