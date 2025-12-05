Decolla il progetto ‘Senza zaino’ La visita dell’istituto Renato Moro

Un ponte educativo costruito attorno alle buone pratiche e alla voglia di innovare. L’ istituto comprensivo Renato Moro di Taranto ha visitato nei giorni scorsi i Servizi per l’infanzia del Comune, nell’ambito del percorso formativo promosso dalla rete ‘ Senza zaino ’, a cui le scuole imolesi aderiscono dal 2012. La delegazione, composta dalla dirigente scolastica e da un gruppo di insegnanti, ha trascorso una giornata nei poli per l’infanzia Pambera e Sasso Morelli, incontrando colleghe, partecipando a workshop e approfondendo le pratiche educative innovative adottate nei servizi comunali. La visita rientra nella convenzione siglata nel 2024 tra ‘Senza zaino’ e Comune, che ha inserito i servizi educativi cittadini tra le esperienze nazionali di eccellenza da conoscere e replicare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

