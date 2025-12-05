Decaro e Fico in due non fanno una giunta | il campo largo è già in alto mare

Dopo la vittoria i problemi. Per Antonio Decaro e Roberto Fico, reduci dai successi alle regionali in Puglia e Campania, arrivano, com’era prevedibile, i primi problemi. Campo largo in difficoltà e problemi nel predisporre le due squadre di governo. Alla faccia dell’autonomia che la legge assegna ai governatori. Puglia, il nodo Emiliano. E’ di cinque il numero degli assessorati a cui ambirebbe il Pd, dopo il sorprendente risultato elettorale pugliese. Resta il 3 (un assessorato a testa per M5S, Per la Puglia e Decaro presidente) e poi l’1-1 finale (potenzialmente Michele Emiliano come da accordi con il Nazareno e un esponente di Avs). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Decaro e Fico, in due non fanno una giunta: il campo largo è già in alto mare

News recenti che potrebbero piacerti

Schlein non a pezzi dopo le vittorie in Campania e in Puglia. Con le vittorie di Antonio Decaro e Roberto Fico in tasca, la segretaria dem ha un piano per domare le correnti - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, quei tanti elettori di destra che hanno votato per Fico e Decaro - la Repubblica Vai su X

Fico, Decaro e Stefani: ecco chi sono i tre nuovi governatori - Campania, Puglia e Veneto hanno scelto i loro nuovi presidenti di Regione ... Secondo avvenire.it

Cosa promettono Decaro, Fico e Stefani su energia, acqua e rifiuti - Puglia capofila in rinnovabili, Campania laboratorio di acqua pubblica ed economia circolare, Veneto impegnato sulla concorrenza nell'energia ... Come scrive policymakermag.it

Elezioni regionali, i risultati: Fico vince in Campania, Stefani e Decaro in Veneto e Puglia. Affluenza choc - Meloni e Schlein si misurano a distanza nell'ultimo "duello" del 2025 tra le coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Si legge su today.it

Elezioni Puglia, Decaro: "Lavorerò per dare risposte ai cittadini" - Sposato e padre di due figlie, 55 anni e una laurea in Ingegneria civile al Politecnico. Segnala lastampa.it

Regionali Campania e Puglia, campo largo si spacca?/ De Luca attacca Fico, AVS difende Vendola contro Decaro - A livello mediatico, la mancanza di una scelta finale ancora per i candidati delle Elezioni Regionali in Veneto, Campania e Puglia comporta ovvi rischi al Centrodestra, che ancora non ha fissato un ... Segnala ilsussidiario.net

Regionali 2025, verdetto definitivo: Decaro e Fico vincono al Sud, Stefani trionfa in Veneto - In Veneto Alberto Stefani conquista una vittoria netta con il 64,4%, superando il candidato del centrosinistra Giovanni Manildo, che si ferma al 28,9%. Segnala agrpress.it