Firenze, 5 dicembre 2025- Ponte Vecchio e via de’ Tornabuoni al posto di Vicolo Stretto o Parco della Vittoria. Ma anche tanti locali e brand iconici del capoluogo toscano, in una versione “nostrana” di uno tra i più celebri giochi da tavolo al mondo: debutta la Monopoly Edizione Firenze, una versione speciale interamente dedicata alla città culla del Rinascimento, con un design che ne celebra il fascino, la storia, l’arte e l’architettura, trasportando i giocatori in un viaggio immaginario tra strade, piazze e simboli della città del David. Il gioco per fiorentini e turisti. Realizzato da Delta Pictures sotto licenza Hasbro in doppia lingua (italianoinglese), e distribuita da operatori specializzati, in collaborazione con partner e sponsor locali, il Monopoly in salsa fiorentina si rivolge sia a chi la città la vive sia al viaggiatore innamorato dell’arte: a entrambe le categorie questo gioco offre l’opportunità di avventurarsi nel business della Firenze contemporanea, combinando l’appeal internazionale del gioco originale con un’ambientazione profondamente locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Debutta Monopoly Firenze, versione speciale dedicata alla città e ai suoi locali