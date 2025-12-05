De Winter in difficoltà | errori tecnici e incertezza Il Milan potrebbe avere un problema

Pianetamilan.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, Koni De Winter è stato tra i protagonisti negativi della sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio. Ecco le sue pagelle e l'analisi della sua partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

de winter in difficolt224 errori tecnici e incertezza il milan potrebbe avere un problema

© Pianetamilan.it - De Winter in difficoltà: errori tecnici e incertezza. Il Milan potrebbe avere un problema

Contenuti che potrebbero interessarti

Le pagelle del Genoa - Cornet errore grave, De Winter roccioso. Pinamonti evanescente - Sabelli 5 Pomeriggio molto complicato per il terzino, in difficoltà nella sua fascia di competenza. Come scrive tuttomercatoweb.com

Genoa-Juventus, le pagelle di CM: Vlahovic trascinatore, finalmente Koopmeiners. De Winter che errore! - GENOA Gollini 6: un intervento d'istinto sul finire del primo tempo, tre gol subiti senza responsabilità nella ripresa. Si legge su calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: De Winter Difficolt224 Errori