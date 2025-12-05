De Winter in difficoltà | errori tecnici e incertezza Il Milan potrebbe avere un problema
Milan, Koni De Winter è stato tra i protagonisti negativi della sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio. Ecco le sue pagelle e l'analisi della sua partita.
Il Milan esce senza grandi emozioni dalla Coppa Italia. Le riserve non rendono, a eccezione di un buon ritorno per Jashari. Estupinan e De Winter perennemente in difficoltà. Nkunku non pervenuto. Testa al campionato
Le pagelle del Genoa - Cornet errore grave, De Winter roccioso. Pinamonti evanescente - Sabelli 5 Pomeriggio molto complicato per il terzino, in difficoltà nella sua fascia di competenza.
Genoa-Juventus, le pagelle di CM: Vlahovic trascinatore, finalmente Koopmeiners. De Winter che errore! - GENOA Gollini 6: un intervento d'istinto sul finire del primo tempo, tre gol subiti senza responsabilità nella ripresa.