Ddl Valditara cosa cambia davvero per le scuole E il bluff del consenso informato | era già così ma ora i progetti extra saranno disincentivati

Ilfattoquotidiano.it | 5 dic 2025

Dal 3 dicembre il disegno di legge “Valditara” sull’educazione alla sessualità e all’affettività ha il via libera della Camera con 151 voti favorevoli e 113 contrari. Dopo lunghi dibattiti in Commissione e nell’Aula di Montecitorio ora passerà al Senato. Ma cosa cambierà nei fatti, nella quotidianità della vita dei nostri ragazzi, dei loro genitori e docenti? Valditara rassicura che per quanto riguarda l’attività curriculare alla primaria, alle medie e alle superiori nulla sarà diverso. Tradotto: ciò che è previsto nelle Indicazioni nazionali sarà rispettato. Tradotto ulteriormente per chi non è del mestiere: se il libro di geografia parla dell’apparato riproduttore, spiegando anatomicamente quello maschile e femminile, il periodo della pubertà, la gravidanza e l’ecografia, quello si farà senza bisogno di alcun consenso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

