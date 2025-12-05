Ddl Affido’ Marina Terragni | Rafforza il principio del superiore interesse del minore e il diritto alla famiglia

La vicenda della “famiglia del bosco” ha aperto un vaso di Pandora sul fenomeno importante ma sottotraccia dei minori allontanati dalle loro famiglie. Non esistono numeri aggiornati perché, come ha detto in una intervista a Libero Quotidiano Marina Terragni, Garante dell’infanzia e adolescenza “ L’ultimo rapporto è del 2019. E racconta di 8mila minori prelevati ogni anno dal loro nucleo familiare. Ritengo che oggi i numeri siano in linea o anche superiori ”. Come Garante la Terragni non può “richiedere gli atti, non posso visionare i procedimenti giudiziari e di conseguenza intervenire nel merito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

