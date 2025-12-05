David o Openda? La scelta di Spalletti contro il Napoli | ecco chi sarà il centravanti titolare per il big match del Maradona

Juventusnews24.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

David o Openda? La scelta di Spalletti contro il Napoli: ecco chi sarà il centravanti titolare della Juventus per il big match del Maradona. Napoli-Juventus  segnerà la  prima volta  in campionato per i bianconeri  senza Dušan Vlahovi?. Il  lungo stop  del serbo obbliga  Luciano Spalletti  a ridefinire l’attacco, e i riflettori sono puntati sui due sostituti arrivati dal mercato estivo,  Jonathan David  e  Lois Openda. Proprio dalla  vittoria in Coppa Italia  contro l’Udinese sono arrivate  risposte interessanti. David: il risveglio mentale e il vantaggio su Openda. Spalletti  si era affidato dal primo minuto a  Jonathan David, fin qui  protagonista mancato  proprio come  Lois Openda, l’altro colpo del mercato estivo che al momento non ha reso come auspicato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

