David o Openda? La scelta di Spalletti contro il Napoli: ecco chi sarà il centravanti titolare della Juventus per il big match del Maradona. Napoli-Juventus segnerà la prima volta in campionato per i bianconeri senza Dušan Vlahovi?. Il lungo stop del serbo obbliga Luciano Spalletti a ridefinire l’attacco, e i riflettori sono puntati sui due sostituti arrivati dal mercato estivo, Jonathan David e Lois Openda. Proprio dalla vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese sono arrivate risposte interessanti. David: il risveglio mentale e il vantaggio su Openda. Spalletti si era affidato dal primo minuto a Jonathan David, fin qui protagonista mancato proprio come Lois Openda, l’altro colpo del mercato estivo che al momento non ha reso come auspicato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David o Openda? La scelta di Spalletti contro il Napoli: ecco chi sarà il centravanti titolare per il big match del Maradona

