David Juve l’annuncio di Fabrizio Romano sul futuro del canadese | ecco cosa succederà a gennaio

David Juve, l’annuncio di Fabrizio Romano sul futuro dell’attaccante canadese: ecco cosa succederà a partire da gennaio. L’infortunio di  Dušan Vlahovi?  ha  cambiato completamente le prospettive  della  Juventus  e del giocatore. L’attaccante è stato  operato con successo  per riparare l’ avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. L’intervento è  perfettamente riuscito, ma i  tempi di recupero sono lunghi  e il rientro è atteso  non prima di marzo inoltrato. Futuro congelato: in scadenza e in stand-by. Il  problema  non è solo tecnico:  Vlahovi?  è in  scadenza di contratto a fine stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

david juve l8217annuncio fabrizioJuventus, infortunio di Vlahovic e Jonathan David: cosa succede a gennaio - Jonathan David resta alla Juventus: nessuna partenza a gennaio e ruolo ancora più centrale secondo Fabrizio Romano. Lo riporta ilbianconero.com

Juventus, Romano: 'Smentite da tutti su un addio di David a gennaio' - In estate, la Juventus ha messo a segno un colpo importante sul mercato, assicurandosi Jonathan David a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Lille. it.blastingnews.com scrive

Juve, Romano: 'Non mi risulta ci sia una trattativa in piedi fra il Milan e David' - Negli scorsi giorni la clamorosa notizia di mercato che avrebbe voluto il Milan sulle tracce di Jonathan David, attaccante della Juventus diventato la riserva di Vlahovic con l'arrivo di Spalletti, ... Scrive it.blastingnews.com

jonathan david, da titolare a riserva - L'arrivo di Jonathan David a parametro zero dal Lilla era stato il primo acquisto della nuova dirigenza bianconera guidata da Damien Comolli ed era apparso un chiaro messaggio a Dusan Vlahovic, ... Secondo gazzetta.it

david e le gerarchie dell'attacco della juve - In primis, per il canadese è certamente una questione di fiducia: arrivato in estate con la prospettiva di essere il nuovo riferimento d'attacco della Juve, si è ritrovato a dover convivere con una ... Come scrive gazzetta.it

David svuota già l’armadietto: dalla Juve a un’altra Big - Jonathan David sarebbe dovuto essere il fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva della Juventus. Si legge su diregiovani.it

