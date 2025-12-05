Davanti alla realtà fatevi sempre domande Il messaggio di Giulia Bosetti ai giovani
Ricercare la verità dietro ogni evento e farlo attraverso le domande. È il filo rosso che attraversa la carriera di Giulia Bosetti, una delle firme più autorevoli del giornalismo investigativo italiano che nella Giornata Internazionale di Solidarietà con il Popolo Palestinese è tornata nella sua terra d’origine su invito dell’associazione Civitas Apuana. Ha portato con sé immagini, testimonianze e una narrazione che ha reso il conflitto mediorientale più vicino e tangibile. L’incontro, sul “Giornalismo investigativo e i diritti umani”, si è tenuto a Palazzo Ducale, davanti a una platea attenta e profondamente colpita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
