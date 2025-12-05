Le appassionate e gli appassionati dell’anime Frieren: Beyond Journey’s End possono finalmente conoscere la data di ritorno sul piccolo schermo, dopo mesi di attese e anticipazioni. La stagione 2 del fortunato anime è ufficialmente in arrivo, confermando l’interesse crescente attorno a questa produzione. Attraverso comunicazioni ufficiali e teaser, si delineano i dettagli sulla nuova avventura, tra nuove location, personaggi e colonna sonora. annuncio ufficiale della stagione 2 di Frieren: Beyond Journey’s End. Il 5 dicembre 2025, TOHO Animation ha pubblicato un trailer di 30 secondi, condiviso anche sul canale YouTube ufficiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Date di uscita di frieren stagione 2 e trailer mozzafiato