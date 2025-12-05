Data di uscita di super troopers 3 il 7 agosto 2026

annuncio ufficiale della data di uscita di super troopers 3. La produzione della prossima pellicola della saga Super Troopers ha finalmente rivelato la data di rilascio ufficiale. La casa di produzione Searchlight Pictures ha comunicato che Super Troopers 3 farà il suo ingresso nelle sale cinematografiche il 7 agosto 2026. Questa notizia ha suscitato grande interesse tra i fan della serie, che attendono da tempo il ritorno dei loro personaggi preferiti. dettagli sulla produzione e cast del film. Il nuovo capitolo vedrà nuovamente protagonista il cast storico, formato da interpreti di grande rilievo che hanno caratterizzato i film precedenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Data di uscita di super troopers 3 il 7 agosto 2026

