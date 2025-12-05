Darren Aronofsky dirigerà un thriller erotico scritto dall' autrice di Gone Girl
Un thriller erotico a tinte forti: questo è il nuovo progetto di Darren Aronofsky che collaborerà per la prima volta con l'autrice di Gone Girl Gillian Flynn. Un progetto a tinte hard per Darren Aronofsky. Il regista newyorkese unirà le forze con l'autrice di Gone Girl Gillian Flynn per dirigere un thriller erotico prodotto da Sony Pictures, come rivela Deadline. Gillian Flynn sta scrivendo il film che sarà prodotto dalla compagnia di Aronofsky, la Protozoa Pictures, con 1.21, compagnia che ha prodotto Together, l'horror con Dave Franco e Alison Brie. Al momento i dettagli della trama del progetto, attualmente in fase di sviluppo, sono top secret. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In occasione del compleanno di Brendan Fraser, voglio omaggiarlo pubblicando la mia recensione di The Whale di Darren Aronofsky, film che ne ha segnato la rinascita artistica. Non a caso la sua performance gli è valsa il Premio Oscar per il migliore attore p - facebook.com Vai su Facebook
Alle 21:10 “Noah” di Darren Aronofsky con Russell Crowe, Anthony Hopkins | Dio scatena sulla Terra un diluvio universale, ma vuole dare un'ultima speranza di salvezza e ordina a Noè di costruire un'arca in cui stipare la sua famiglia e una coppia di tutti gli a Vai su X
Darren Aronofsky torna con un thriller ben costruito - Il nuovo film di Darren Aronofsky è un thriller poliziesco che segue la storia di Hank, un barista notturno di New York interpretato da Austin Butler, la cui vita sembra essere totalmente dedita ... Come scrive mymovies.it
Darren Aronofsky hits a home run with crime thriller 'Caught Stealing' - The acclaimed director of Requiem for a Dream, The Wrestler and Black Swan is best known for his dark, brooding dramas, but his latest film, Caught Stealing, ... iowapublicradio.org scrive
Is 'Caught Stealing' as Good as the Early Hype Suggests? - led Caught Stealing, has recieved nearly universal acclaim from critics and punters alike, with many hailing it as a suitably twisty action- Da yahoo.com
In arrivo il thriller "Una scomoda circostanza" di Darren Aronofsky - Caught Stealing", il nuovo thriller (Sony Pictures) diretto dal regista candidato premio Oscar Darren Aronofsky ... Lo riporta quotidiano.net
Caught Stealing Movie Review: Austin Butler Leads Darren Aronofsky’s Crime Thriller That Feels Like Guy Ritchie’s Rejected Script! - What’s Good: The first half of the movie goes full style, even if it is one we have seen executed so much better before. Secondo koimoi.com