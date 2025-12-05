Darren Aronofsky dirigerà un thriller erotico scritto dall' autrice di Gone Girl

Un thriller erotico a tinte forti: questo è il nuovo progetto di Darren Aronofsky che collaborerà per la prima volta con l'autrice di Gone Girl Gillian Flynn. Un progetto a tinte hard per Darren Aronofsky. Il regista newyorkese unirà le forze con l'autrice di Gone Girl Gillian Flynn per dirigere un thriller erotico prodotto da Sony Pictures, come rivela Deadline. Gillian Flynn sta scrivendo il film che sarà prodotto dalla compagnia di Aronofsky, la Protozoa Pictures, con 1.21, compagnia che ha prodotto Together, l'horror con Dave Franco e Alison Brie. Al momento i dettagli della trama del progetto, attualmente in fase di sviluppo, sono top secret. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

