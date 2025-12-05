Dario Gay il deserto e le scelte | nasce L’Effetto

L’uscita di L’Effetto segna il ritorno di Dario Gay con un brano che intreccia pensiero e melodia, responsabilità personale e desiderio di rinascita. Una canzone che apre un nuovo capitolo del suo percorso e che invita chi ascolta a misurarsi con ciò che sceglie di mettere in moto. Un singolo che inaugura una nuova fase . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Dario Gay, il deserto e le scelte: nasce L’Effetto

Leggi anche questi approfondimenti

"LA CORTE S.A.S. DI SCARPELLINI DARIO" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Grazie, grazie davvero a tutti voi (siete in centinaia) per queste folate di affetto e di amicizia. Queste scorrere di vita che va via così senza aspettarci, e’ sempre più emozionante, onde in attesa dell’estate, un tatuaggio sul cuore, cavalli in un deserto. - facebook.com Vai su Facebook

Dario Crippa, in carcere nel deserto del Negev. «Gli attivisti stanno bene, il morale è alto» - Sono ore di attesa per le famiglie e i sostenitori della Global Sumud Flotilla, la missione internazionale diretta verso Gaza fermata dalle autorità israeliane. Riporta ecodibergamo.it