danza aerea due stelle brillano ai mondiali

di Gaia Papi Dalla danza tradizionale ai Mondiali di Bologna: il percorso di Marta Amatucci e Martina Pasquini, entrambe 19enni, entrambe aretine, è una scalata rapidissima, fatta di talento, disciplina ed emozioni forti. Dal 27 al 30 novembre le due atlete dell’associazione "Ar.iA in aria" hanno partecipato alla Ole&Aerial World Cup al Paladozza di Bologna, classificandosi al primo posto nelle rispettive categorie della fascia intermedia rookies under 30. Il loro cammino era iniziato mesi prima, con la gara regionale di Empoli, dove avevano conquistato entrambe il gradino più alto del podio. Da lì l’accesso alle nazionali di Rimini: ancora due primi posti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

