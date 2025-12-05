Danza aerea due stelle brillano ai Mondiali
di Gaia Papi Dalla danza tradizionale ai Mondiali di Bologna: il percorso di Marta Amatucci e Martina Pasquini, entrambe 19enni, entrambe aretine, è una scalata rapidissima, fatta di talento, disciplina ed emozioni forti. Dal 27 al 30 novembre le due atlete dell’associazione "Ar.iA in aria" hanno partecipato alla Ole&Aerial World Cup al Paladozza di Bologna, classificandosi al primo posto nelle rispettive categorie della fascia intermedia rookies under 30. Il loro cammino era iniziato mesi prima, con la gara regionale di Empoli, dove avevano conquistato entrambe il gradino più alto del podio. Da lì l’accesso alle nazionali di Rimini: ancora due primi posti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Apricena vola a Roma con la danza aerea! Dal 6 all’8 dicembre, le atlete della Vertical Studio – Spirale Aerea rappresenteranno Apricena alla competizione internazionale di danza aerea a Cinecittà World (Roma). Saranno 12 le atlete apricenesi in gara, in - facebook.com Vai su Facebook
Danza aerea, due stelle brillano ai Mondiali - Marta Amatucci e Martina Pasquini trionfano nelle rispettive categorie, portando a casa l’oro grazie a talento e dedizione ... Come scrive sport.quotidiano.net
Le stelle della danza - Torna ’Les Étoiles’, il gala iconico a cura di Daniele Cipriani che chiude il 2024 e la Stagione di Danza con una edizione ripensata e ricca di stelle internazionali, tra le quali spicca il nome della ... ilrestodelcarlino.it scrive
Danza, diciannove stelle da tutto il mondo per i 10 anni del Gala Les Étoiles. VIDEO - All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma tre date per lo spettacolo ideato e diretto da Daniele Cipriani che ha visto sul palco i migliori danzatori al mondo. Segnala tg24.sky.it