danni alla scuola carducci messo in sicurezza il tetto

FUCECCHIO Per il maltempo si era staccata una parte della copertura in carta catramata. Nelle scorse ore – spiega l’amministrazione comunale in una nota – una ditta specializzata ha completato l’intervento per ripristinare le condizioni ottimali del tetto della scuola primaria Carducci. La copertura dell’edificio, infatti, era stata danneggiata circa due settimane fa in seguito al forte vento, che aveva causato il distacco e la caduta di una porzione di carta catramata, rendendo necessario un immediato sopralluogo per la messa in sicurezza. Nella circostanza il materiale precipitato aveva colpito un bambino,causandogli una lieve abrasione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

