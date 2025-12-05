Danni alla scuola Carducci Messo in sicurezza il tetto
FUCECCHIO Per il maltempo si era staccata una parte della copertura in carta catramata. Nelle scorse ore – spiega l’amministrazione comunale in una nota – una ditta specializzata ha completato l’intervento per ripristinare le condizioni ottimali del tetto della scuola primaria Carducci. La copertura dell’edificio, infatti, era stata danneggiata circa due settimane fa in seguito al forte vento, che aveva causato il distacco e la caduta di una porzione di carta catramata, rendendo necessario un immediato sopralluogo per la messa in sicurezza. Nella circostanza il materiale precipitato aveva colpito un bambino,causandogli una lieve abrasione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Danni da sisma, scuola San Severino torna a Comune dopo 9 anni. Studenti del "Divini" andranno nella nuova sede di viale Mazzini #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Danni alla scuola Carducci. Messo in sicurezza il tetto - Il vento aveva causato il distacco e la caduta di una porzione di carta catramata . Riporta lanazione.it
L'occupazione, i vandali e la scuola danneggiata. La rabbia degli studenti: "Prendiamo le distanze" - Il plesso del Carducci di via Asmara era stato dichiarato inagibile dopo i danni provocati dall'occupazione del 16 novembre: lavagne spaccate, vetri dei distributori automatici rotti, bar saccheggiato ... Da romatoday.it
Il raid alla Carducci. Refurtiva recuperata: “Al lavoro sui danni” - A darne notizia è l’amministrazione comunale che, con la sindaca Emma Donnini, ha espresso il ... Si legge su lanazione.it
Scuola, l'istituto Carducci di via Asmara devastato già nel primo giorno di occupazione - Lavagne spaccate, verti dei distributori automatici rotti, bar saccheggiato, computer distrutti: in azione la scuola ragazzi incappucciati e con le spranghe ... msn.com scrive