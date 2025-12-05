Danneggiamenti continui e attacchi all' auto di Maurizio Marrese del Wwf Foggia | Inquietante

“Profonda preoccupazione e ferma condanna per la reiterata serie di danneggiamenti subiti dall'automobile del responsabile del Wwf di Foggia, Maurizio Marrese”. È quella espressa dalla portavoce Europa Verde in provincia di Foggia, l'avvocata Innocenza Starace,Da mesi, quasi quotidianamente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

