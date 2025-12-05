Daniele Ravaglia | Filiere e produzioni vanno valorizzate

Daniele Ravaglia, vicepresidente Confcooperative Terre d’Emilia e referente per l’Area Metropolitana di Bologna, un bilancio? "Direi che il quadro è chiaroscuro. Ci sono settori che stanno andando piuttosto bene, nonostante i dazi e l’incremento dei costi per le materie prime. Quelli legati prevalentemente all’agricoltura, invece, sono in crisi". Da cosa dipendono le difficoltà? "Da un elemento ingestibile: il clima. Da oltre due anni ormai abbiamo una situazione ambientale particolarmente difficile per chi lavora in questi settori. Zucchero, barbabietole da zucchero, patate, cipolle, carote, pere: le produzioni sono in difficoltà perché scarseggiano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it