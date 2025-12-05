Daniele De Feo pittore della memoria avellinese il volume

Tempo di lettura: 2 minuti Il Centro di Ricerca “Basilio Orga” promuove un significativo appuntamento culturale dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione della figura di Daniele De Feo (1851-1925), uno dei protagonisti più sensibili e raffinati della pittura avellinese dell’Ottocento. In occasione del centenario della scomparsa dell’artista, sarà presentato il volume Daniele De Feo (1851-1925). Pittore della memoria avellinese, scritto da Stefano Orga, storico e critico d’arte, curatore e saggista specializzato nella pittura meridionale del XIX secolo, edito dalla casa editrice Omicron (Napoli). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Daniele De Feo pittore della memoria avellinese”, il volume

Scopri altri approfondimenti

#Valditara detto "Il #Braghettone". Fu il pittore Daniele da Volterra a coprire le nudità del Giudizio Universale con delle "Braghe" aggiunte al capolavoro di #Michelangelo . Oggi é Giuseppe "da" Valditara a provare ad oscurare i temi attinenti la sessualità con l' - facebook.com Vai su Facebook

Daniele Marcon, morto a 58 anni: era paralizzato dalla Sla, ma dipingeva con gli occhi. Il papà: «Viveva attraverso la pittura» - L'artista aveva 58 anni ed era sposato con Sonia e aveva una figlia di nome Sofia. Lo riporta leggo.it