Gli esponenti locali di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia attaccano Daniela Alì che nei giorni scorsi ha annunciato il passaggio alla Democrazia Cristiana. "Eletta in Consiglio comunale ad Alfonsine con il sostegno della coalizione di centrodestra – scrivono in una nota –, ha recentemente scelto di intraprendere un percorso diverso. È certamente legittimo rivedere le proprie posizioni, ma riteniamo sorprendente la rapidità con cui questo cambiamento sia avvenuto, quindi senza un confronto preventivo con chi l’ha sostenuta". Gli esponenti precisano poi che, "dal momento che non è stata la Democrazia Cristiana a favorire l’elezione della consigliera, bensì la coalizione di centrodestra, riteniamo che oggi Alì non possa più rappresentare le nostre istanze né quelle dei suoi elettori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Daniela Alì non rappresenta le istanze del centrodestra"