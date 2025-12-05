Damiani su Napoli Juve | Partita che sfugge a ogni pronostico difficile sbilanciarsi Se peserà di più l’assenza di Lukaku o Vlahovic? Dico questo

Damiani analizza la sfida del Maradona: il forfait di Lobotka non sarà decisivo, mentre sul confronto tra i due bomber out il giudizio è di equilibrio. L’avvicinamento al big match di domenica sera tra Napoli e Juventus è dominato dal tema delle assenze pesanti che hanno colpito entrambe le rose. A provare a decifrare l’impatto di questi forfait sull’economia della gara è intervenuto Oscar Damiani. Il noto procuratore sportivo, che in carriera ha vestito entrambe le maglie da calciatore, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio, offrendo una lettura che va oltre il semplice dato tecnico e cerca di bilanciare i valori in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Damiani su Napoli Juve: «Partita che sfugge a ogni pronostico, difficile sbilanciarsi. Se peserà di più l’assenza di Lukaku o Vlahovic? Dico questo»

Contenuti che potrebbero interessarti

ON AIR - Damiani: "Napoli-Juve? Gara importante, McTominay è completo" ift.tt/czlynuv Vai su X

Oscar #Damiani: “#NapoliJuve partita di alto livello, vinca il migliore! Sull’infortunio di #Lobotka…” - facebook.com Vai su Facebook

Damiani su Mainoo: "Se arrivasse, bisognerebbe fare i complimenti al Napoli" - L'agente Oscar Damiani ha rilasciato una intervista a 1 Station Radio soffermandosi a parlare anche della sfida fra Napoli e Juventus, sue ex squadre:. Riporta tuttomercatoweb.com

ON AIR - Damiani: "Napoli-Juve? Gara importante, McTominay è completo" - A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, procuratore sportivo ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Juventus. Secondo napolimagazine.com

Dove vedere Napoli - Juventus in TV e streaming - Napoli e Juventus saranno tra i protagonisti della 14° giornata di Serie A 2025/2026. Riporta tomshw.it

Damiani: "Lobotka assenza determinante. Se il Napoli prende Mainoo..." - L'ex calciatore di Napoli e Juventus, Oscar Damiani, attraverso l'intervista odierna ai microfoni di 1 Station Radio, si è soffermato sul big match di domenica prossima che si giocherà allo Stadio Mar ... Da msn.com

Napoli-Juve, dove vedere la partita in tv e streaming - Domenica 7 dicembre allo stadio Maradona si gioca l'attesissimo big match della 14esima giornata del ... Da napolitoday.it

Napoli-Juventus: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 14^ giornata di Serie A. Si legge su fantacalcio.it