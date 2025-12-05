Dalmat | Maignan miglior portiere al mondo Rabiot? Allegri lo conosce bene Sullo scudetto…

Stephane Dalmat, ex calciatore dell'Inter, ha voluto spendere alcune parole sul Milan e sui suoi giocatori: da Maignan a Rabiot. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Dalmat: “Maignan miglior portiere al mondo. Rabiot? Allegri lo conosce bene. Sullo scudetto…”

Approfondisci con queste news

Dalmat: "Fossi in Maignan punterei a top come Bayern o Barça. Inter, prendi Manu Koné" Vai su X

Dalmat sul futuro di Maignan: "Se fossi in lui andrei in un altro campionato" - Stephane Dalmat, intervistato da TWM ha parlato così di Mike Maignan: “Maignan per me è il miglior portiere al mondo e merita tanta fiducia. Come scrive milannews.it

Dalmat: "Fossi in Maignan punterei a top come Bayern o Barça. Inter, prendi Manu Koné" - Questa sera, a partire dalle ore 19:00, inizierà la 15esima giornata di Ligue 1 dove a sorpresa comanda il Lens, un club che nel 2016 era sull’orlo. Segnala tuttomercatoweb.com

Dalmat: “Se fossi Maignan andrei in un altro club a fine anno” - Stephane Dalmat è intervenuto in un'intervista ai microfoni di TMW in cui ha parlato del futuro di Mike Maignan L'articolo Dalmat: “Se fossi Maignan andrei in un altro club a fine anno” proviene da Il ... Lo riporta msn.com

Dalmat sull'Inter: "Non mi sembra ancora al top, qualche calciatore deve alzare il livello" - Per parlare di vari temi legati alla Serie A, ai microfoni di TuttoMercatoWeb è intervenuto l'ex centrocampista Stephane Dalmat, che in Italia. Secondo tuttomercatoweb.com

L’ex-Milan Albertosi: “Maignan è il miglior portiere del campionato” - L’ex portiere rossonero Enrico Albertosi elogia Mike Maignan: il migliore del campionato, il Milan farebbe bene a rinnovargli il contratto. Secondo msn.com

Milan, Maignan è tornato super: ecco cosa filtra per il futuro del portiere in scadenza di contratto a luglio - Il portiere francese si è fatto trovare pronto nel momento più importante della gara andando a neutralizzare la conclusione di ... Lo riporta calciomercato.com