Dallo schianto in Ferrari al ritorno alla vita il cestista Matteo Bettanti | Non mi aspettavo tanto affetto

Vigevano (Pavia) – Non è passato nemmeno un mese dal terribile incidente del quale è rimasto vittima in corso Genova a Vigevano. Matteo Bettanti, 21 anni, cestista emergente della scuola vigevanese, sta tornando alla vita. Dopo i pochi giorni nei quali i medici hanno preferito tenerlo sedato, per una settimana e mezza è rimasto immobile a letto. Poi però tutto si è accelerato e ora ha terminato la prima settimana di riabilitazione fisica e cognitiva. “È andata molto bene – commenta soddisfatto lui, accolto domenica con infinito affetto dal pubblico della Elachem Vigevano, squadra nella quale ha giocato due stagioni fa – sto seguendo un percorso riabilitativo che, se non ci saranno intoppi, si potrebbe concludere all’inizio del nuovo anno”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
