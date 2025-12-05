Dall’incontro Putin-Witkoff alla fiamma olimpica a Roma | la settimana in 7 foto

E’ stata una settimana intensa dal punto di vista internazionale, tanto sul fronte diplomatico quanto su quello sportivo. Ecco una gallery con alcune delle foto più belle che raccontano le notizie degli ultimi 7 giorni. Dall’ incontro al Cremlino tra Vladimir Putin e l’inviato Usa Steve Witkoff alle coppie palestinesi che si sono sposate durante una cerimonia di massa nella città di Hamad, a Khan Younis. Fino alla finale della Coppa Libertadores e all’ arrivo della fiamma olimpica nel nostro Paese a vent’anni da Torino 2006. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dall’incontro Putin-Witkoff alla fiamma olimpica a Roma: la settimana in 7 foto

