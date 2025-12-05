dalla parte degli animali regolamento alle fasi finali

Palazzo civico al lavoro per stilare una serie di norme che andranno a favorire la vita degli amici a quattro zampe. Dimostrazione di come Massa sia particolarmente sensibile al rispetto degli animali, un passaggio chiesto anche dalle associazioni che difendono cani, gatti e altri animali. È proprio di ieri la notizia che l’amministrazione comunale ha avviato la fase conclusiva dell’iter amministrativo per l’approvazione del nuovo Regolamento comunale per la tutela degli animali. Dopo un lungo e attento lavoro di elaborazione, il documento ha superato l’esame della Giunta comunale ed è ora all’attenzione della Commissione consiliare Ambiente per il parere di competenza, prima del passaggio definitivo in Consiglio comunale, i cui dettagli saranno presentati alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

