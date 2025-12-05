Dalla pallacanestro alla scherma celebrate le eccellenze sportive dal Coni | FOTO

Una vera e propria parata di stelle quella andata in scena all’Auditorium Chollet del Villaggio dei Ragazzi, dove il Coni di Caserta ha celebrato la cerimonia annuale di consegna delle benemerenze sportive 2025. Un evento ricco di emozioni, impreziosito da ospiti di prestigio e dalla presenza di. 🔗 Leggi su Casertanews.it