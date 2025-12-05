Due mesi all’alba ma la febbre a cinque cerchi ha già investito gli ospedali olimpici, il Morelli di Sondalo e il Niguarda di Milano dove sono iniziate le visite di diversi Paesi - prassi per verificare l’assistenza a disposizione, in caso di necessità, di autorità e atleti - e la settimana prossima sono attesi gli emissari della Casa Bianca. Lo ha spiegato Alberto Zoli, dg del Niguarda, insieme al direttore del Welfare Mario Melazzini ieri alla Commissione Sanità del Pirellone. Nella sanità olimpica la Regione ha investito 50 milioni di euro di cui 41 in edilizia, attrezzature e materiali sanitari e nove per reclutare personale che "garantirà continuità per almeno i prossimi dieci anni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalla Casa Bianca al Niguarda