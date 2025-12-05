Dall’8 dicembre il presepe sul sagrato della Cattedrale di Firenze

(Adnkronos) – Per il quindicesimo anno consecutivo, l'Opera di Santa Maria del Fiore realizza sul sagrato della Cattedrale di Firenze un presepe con statue in terracotta a grandezza naturale che rimarrà esposto al pubblico fino all’Epifania. Il presepe sarà benedetto dall'arcivescovo di Firenze Mons. Gherardo Gambelli la mattina dell’8 dicembre, alle ore 10:15, prima della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

