D’Alesio al lavoro per cambiare la Samb

La Samb entra in una fase decisiva della sua annata, e lo fa con un elemento inatteso ma prezioso: il tempo. La pausa forzata derivante dall'esclusione del Rimini dal campionato offre infatti a Filippo D'Alesio uno spazio di lavoro che raramente capita in Serie C, una finestra utile per ricostruire identità, idee e soprattutto fiducia dopo le recenti difficoltà. Il nuovo tecnico, 33 anni, ha assunto la guida della squadra in un momento emotivamente delicato, ereditando un gruppo ferito dai risultati e dalle tensioni che hanno portato all'esonero di Palladini. Da subito ha cercato di imprimere un cambio di passo, trasmettendo alla squadra i concetti cardine del suo approccio tecnico.

