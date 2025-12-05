Sono formate da un team, spesso composto da under 35, hanno vocazione sociale e dialogano con istituzioni e privati. Sono le 10 nuove startup presentate al Laboratorio aperto Chiostri di San Pietro, nate dal programma di incubazione ‘Noi. Nuovi orientamenti di impresa’, promosso da Consorzio Quarantacinque in collaborazione con Comune, Unimore e Rei, grazie ai fondi europei della Regione. Gli ambiti sono molteplici, dal turismo all’ industria creativa. "Presentiamo con gioia le neonate iniziative imprenditoriali ‘a impatto’, che ci offrono risposte incoraggianti in un contesto spesso scoraggiante", commenta Nicoletta Levi, dirigente amministrativa, "Guardiamo al percorso che ha portato a maturazione queste idee – dice vicesindaco Lanfranco De Franco - La libertà creativa è fondamentale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dal turismo all’industria. Ecco le 10 nuove startup: "Una vocazione sociale"