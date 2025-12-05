Dal ricordo di Pantani all' esposizione di bici e moto | torna ' Remoto' con un padiglione in più

Quando la passione supera la semplice collezione e diventa appartenenza, nasce un culto. È lo spirito con cui ‘Remoto’ torna anche quest'anno a Ferrara: un appuntamento che celebra la cultura delle due ruote storiche e che, edizione dopo edizione, continua a crescere. Di seguito il programma. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it