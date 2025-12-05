Dal ricordo di Pantani all' esposizione di bici e moto | torna ' Remoto' con un padiglione in più
Quando la passione supera la semplice collezione e diventa appartenenza, nasce un culto. È lo spirito con cui ‘Remoto’ torna anche quest'anno a Ferrara: un appuntamento che celebra la cultura delle due ruote storiche e che, edizione dopo edizione, continua a crescere. Di seguito il programma. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
OA Sport. . Michele Coppolillo racconta la sua incredibile carriera, dai primi passi a 16 anni in Calabria fino a gregario di campioni come Pantani e Bartoli. Oggi guida una squadra continental nata nel 2019 e continua a scoprire e valorizzare giovani talenti itali - facebook.com Vai su Facebook
20esima tappa Giro d’Italia 2026 Gemona del Friuli-Piancavallo ? Un’emozione unica. Un filo della storia che unirà il ricordo dei 50 anni del terremoto, con la partenza da un luogo iconico della catastrofe e della rinascita come Gemona del Friuli, alla vittoria Vai su X
"Pantani Story": una serata dedicata al campione romagnolo per tenere viva la memoria di una storia sportiva - "Pantani Story" anticipa ufficialmente l'inizio di REMOTO 2025 (l'evento che si terrà a Ferrara Expo il giorno 8 dicembre) e offre al pubblico un'apertura intensa, culturale e profondamente narrativa. Secondo cronacacomune.it
Pantani, tre anni dopo - Al cimitero e allo spazio Pantani, a messa e in bici CESENATICO (Fc), 14 febbraio 2007 - Si legge su gazzetta.it