dal libro alla premiazione dei ponti la quintana chiude un anno speciale

Serata di festa, ieri, per il mondo quintanaro. Nella suggestiva Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica, infatti, è andato in scena l'appuntamento celebrativo dedicato alla centesima edizione della Quintana, un traguardo storico che ha segnato un anno davvero strepitoso per la rievocazione ascolana. Nell'occasione è stato presentato il volume 'Quintana: da 1 a 100', scritto da Simone Zunica, opera che ha rappresentato il coronamento ideale di dodici mesi intensi, ricchi di partecipazione, successi e rinascita identitaria. Il libro, nato da un'idea condivisa tra l'autore e i vertici della Quintana, realizzato grazie alla collaborazione di numerosi appassionati, offre un racconto completo, emozionale e documentato del percorso che ha portato la giostra ascolana dal suo primo appuntamento alla storica edizione numero cento.

