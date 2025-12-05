Dal dopoguerra a oggi 80 anni dell’azienda Tanini Una storia fiorentina
Firenze, 5 dicembre 2025 – Dal 1945 a oggi: una storia intrecciata con quella della città. Compie ottant’anni GiulioTanini, azienda fondata nel dopoguerra e oggi punto di riferimento nel settore dei materiali, dell’arredo bagno e dell’interior, è prima di tutto una storia di resilienza, identità e radici profondamente toscane. La storia inizia nel 1945, quando il fondatore, Giulio Tanini, apre una piccola attività in una Firenze che stava cercando di rimettere insieme i pezzi. Da allora l’azienda è cresciuta seguendo i cambiamenti della città e del Paese: dalla ricostruzione degli anni Cinquanta all’espansione edilizia, dalla nascita del design come linguaggio fino alla cultura contemporanea dell’interior. 🔗 Leggi su Lanazione.it
