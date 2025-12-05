Dal dissenso alla censura | l’ironia amara del nuovo DDL sulle università che colpirà tutta l’informazione
Altro che ordine e buon senso: la crociata pro-IHRA sembra più un tentativo goffo di imballare il dissenso e spedirlo in deposito permanente Non avevo ancora finito il caffè quando ho capito che era arrivato il momento di ringraziare ironicamente Delrio & co. per la loro eroica impresa: illum. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Viviamo in un’epoca in cui chi controlla la narrazione decide cosa è vero e cosa devi pensare. Guardate gli ultimi eventi: la partecipazione di “Passaggio al Bosco” a “Più Libri, Più Liberi”, la censura di Altaforte al Salone del Libro di Torino, o come viene attacc - facebook.com Vai su Facebook