Dal barcone all’apertura dello studio estetico | Ho realizzato il mio sogno

Villa d’Alm è. “Aprire un’attività non è facile, ma adesso ci sono riuscita. Inseguivo questo sogno da anni, ho lavorato sodo per realizzarlo e adesso è diventato realtà”. Così Anila Deda, estetista di origini albanesi, esprime la propria felicità per l’apertura del suo studio, “AD Beauty” di Anila Deda, a Villa d’Almè in piazza Don Carboni, 1. L’inaugurazione, che si terrà venerdì 5 dicembre dalle 17 alle 20.30, segna l’inizio di una nuova fase della sua vita, la “ciliegina sulla torta” di un bellissimo percorso di rinascita sociale cominciato 26 anni fa, quando è approdata in Italia dall’Albania a bordo di un barcone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it