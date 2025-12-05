Dakar – Sfida totale nei leggeri Challenger e SSV

Challenger e SSV saranno al centro della corsa con campioni, rookies e grandi ritorni. Tra favoriti e outsider, le categorie “light” si confermano terreno di crescita e ambizione. Correre la Dakar in auto offre oggi possibilità molto diverse, con percorsi che variano in base a obiettivi, esperienza e risorse. Negli ultimi anni, i veicoli leggeri . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

News recenti che potrebbero piacerti

Era una sera d’inverno del 2023 a Ingolstadt. Uscivo da una riunione sul progetto Audi Dakar. Faceva freddo, ma nella mia mente c’era solo la concentrazione per la sfida appena iniziata. In quel momento mi resi conto di quanto la Germania fosse ormai parte - facebook.com Vai su Facebook

Dakar 2026: Dacia pronta alla sfida con una Sandrider rinnovata e un team affiatato - La prossima edizione della Dakar è alle porte e Dacia è già pronta per essere protagonista di una delle competizioni outdoor più impegnative al mondo. Come scrive sportmediaset.mediaset.it

Dakar 2025: i Dacia Sandriders vicini il podio,una sfida all'ultimo chilometro - Il Rally Dakar non perdona, ma i Dacia Sandriders non si lasciano intimidire. Segnala affaritaliani.it

Road to Dakar, Dacia è pronta per la sfida più estrema - Lo si capisce subito dalla vettura, la Sandrider bella da vedere anche se in gara servirà di più l’affidabilità. Secondo ilsole24ore.com