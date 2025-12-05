Dakar – Sfida totale nei leggeri Challenger e SSV

Challenger e SSV saranno al centro della corsa con campioni, rookies e grandi ritorni. Tra favoriti e outsider, le categorie “light” si confermano terreno di crescita e ambizione. Correre la Dakar in auto offre oggi possibilità molto diverse, con percorsi che variano in base a obiettivi, esperienza e risorse. Negli ultimi anni, i veicoli leggeri . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

