Dai sandali gioiello alle ballerine con lacci i modelli di party shoes che accendono subito l’atmosfera delle feste

L e feste non iniziano davvero finché non si indossano le scarpe giuste. È quel dettaglio che definisce l’outfit più di qualsiasi abito: basta un tacco scultoreo, un raso che cattura la luce o un rosso pieno per trasformare anche il look festivo più semplice in una mise davvero speciale. Outfit di dicembre 2025: come chiudere l’anno con look sofisticati e cozy X Leggi anche › Come vestirsi a dicembre 2025? 5 look da copiare per chiudere l’anno con stile Per Natale e Capodanno le scarpe si fanno dichiarazione di stile: scintillanti, rétro, teatrali quanto basta. Ecco 5 modelli di tendenza per l’inverno 20252026 che sembrano nati per accompagnare cene, aperitivi, brindisi e dance floor sotto l’albero. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dai sandali gioiello alle ballerine con lacci, i modelli di party shoes che accendono subito l’atmosfera delle feste

